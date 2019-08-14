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Апелляционный суд оставил без изменения срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

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Апелляционный суд оставил без изменения срок наказания обвиняемым в ДТП в Харькове Зайцевой и Дронову

Харьковский апелляционный суд отказался смягчить наказание Елене Зайцевой, обвиняемой в ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло 6 человек, и отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении другого обвиняемого в смертельной аварии Геннадия Дронова.

«Апелляционные жалобы адвоката, защитника Перепелицы (адвокат Дронова Сергей Перепелица — Ред.) и обвиняемой Зайцевой оставить без удовлетворения», — говорится в резолютивной части решения коллегии судей, оглашенной в среду председательствующим Владимиров Протасовым.

Таким образом, приговор суда первой инстанции в части назначения максимального срока наказания (10 лет лишения свободы), предусмотренного санкцией статьи, инкриминируемой обоим обвиняемым, остался без изменений.

Вместе с тем суд частично удовлетворил жалобу адвоката Зайцевой Юлии Плетневой в части, касающейся выплат по гражданским искам потерпевших.

Ранее в этот день Плетнева просила суд смягчить наказание ее подзащитной и приговорить ее к 5 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда. Она также считала, что возмещение ущерба потерпевшим должно быть не солидарным, как указано в приговоре суда первой инстанции, а долевым.

Перепелица потребовал отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении его подзащитного.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением Г.Дронова. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus. По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Зайцевой и Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

В ходе дебатов гособвинение потребовало признать Зайцеву и Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме. Защита Дронова потребовала признать его невиновным в связи с недоказанностью состава преступления. Зайцева заявила, что готова нести любое наказание, которое назначит суд. Ее защита просила суд при назначении наказания Зайцевой учесть смягчающие обстоятельства (раскаяние и добровольное возмещение ущерба).

Материалы в отношении автошколы, где училась Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

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26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к максимальным срокам лишения свободы, предусмотренным статьей (по 10 лет) и лишению права управлять транспортными средствами на 3 года.

Апелляционные жалобы на приговор Киевского райсуда Харькова были подали Зайцева и ее адвокат Юлия Плетнева, а также второй обвиняемый Геннадий Дронов и его адвокат Сергей Перепелица.

ДТП, Елена Зайцева, Геннадий Дронов
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