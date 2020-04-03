Верховный суд подтвердил приговоры Зайцевой и Дронову - по 10 лет

Верховный суд отклонил кассационные жалобы защитников фигурантов дела о смертельном ДТП в Харькове 18 октября 2017 года Елены Зайцевой и Геннадия Дронова и оставил в силе приговоры суда первой инстанции и Апелляционного суда Харьковской области: по 10 лет лишения свободы каждому.

Об этом Укринформу рассказала представитель потерпевших Лариса Матвеева, которая принимала участие в видеотрансляции заседания Верховного суда в помещении Киевского райсуда Харькова.

«Суд объявил вступительную и резолютивную части решение. Согласно решению, приговор Киевского районного суда Харькова и постановление Харьковского апелляционного суда по делу Зайцевой-Дронова остается без изменений, кассационные жалобы адвокатов — без удовлетворения. Это означает, что Зайцева и Дронов будут сидеть в тюрьме по 10 лет каждый», — отметила Матвеева.

По ее словам, председательствующий судья, читая кассационные ходатайства, сообщил, что адвокат Елены Зайцевой просила отменить приговор Киевского райсуда Харькова и определение Харьковского апелляционного суда, а уголовное производство по этому делу закрыть: «По ее мнению, доказательства в суде не доказывают вины Зайцевой, а превышение скорости не находится в причинно-следственной связи с последствиями ДТП, к тому же, у Зайцевой ряд болезней, а также она впервые привлекается к уголовной ответственности».

«Относительно Геннадия Дронова, то защитник Дронова просил отменить приговор Киевского райсуда Харькова и постановление Апелляционного суда и назначить новое рассмотрение дела. По его мнению, суд не дал надлежащей оценки доводам его защиты», — добавила Матвеева.

По ее словам, полный текст решения будет объявлен участникам процесса 8 апреля в 16:00.

Напомним, 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал обоих водителей виновными в ДТП и назначил им по 10 лет заключения и возмещение компенсации семьям погибших и пострадавших в размере 3 млн грн. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Зайцеву этапировали в исправительный центр в Днепропетровской области, Дронова — в колонию на Полтавщине.

18 октября 2017 года в центре Харькова столкнулись Lexus под управлением Елены Зайцевой и Volkswagen Геннадия Дронова. Зайцева двигалась на большой скорости на красный свет, а Дронов в тот самый момент выехал с боковой улицы. В результате столкновения Lexus отбросило на пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет. На месте погибли пять человек, шестой скончался в больнице, пострадали 6 человек.