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Мобильный оператор рассказал, какие смартфоны предпочитают украинцы

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Мобильный оператор рассказал, какие смартфоны предпочитают украинцы

Дочерняя компания оператора мобильной связи «Vodafone Украина» Vodafone Retail представила аналитический отчет рынка смартфонов в Украине на основе данных по продажам в собственной розничной сети, а также BigData-аналитики на базе данных своей мобильной сети.

Согласно данным компании, драйвером роста продаж во втором квартале 2019 года стали азиатские бренды, доля которых выросла до 85,2%. При этом Китай — безусловный лидер продаж по количеству и перечню брендов, но по объемам продаж в денежном исчислении делит лидерство с Южной Кореей.

В первом полугодии 2019 года в топ-5 брендов по количеству проданных смартфонов в сети Vodafone Retail вошли Samsung с долей 32,78%; Xiaomi — 28,06%, Nokia — 19,52%, Huawei — 8,47%, TP-Link — 6,8%.

Аналитики Vodafone Retail отмечают, что при выборе смартфона украинцы обращают внимание на наличие 4G и большого экрана. Так, в первом полугодии 57% покупок пришлись на смартфоны с экраном более 6 дюймов (согласно статистике исследовательской компании GfK NOP Ltd., 52% пользователей выбирает смартфоны с экраном более 6 дюймов). Почти все новые смартфоны (98%) готовы к работе в сетях LTE, а обновление парка смартфонов стало одним из основных драйверов роста проникновения 4G-устройств в сети оператора.

Согласно отчету, большинство продаваемых смартфонов (99,6%) — это устройства с двумя SIM-картами, однако в Vodafone Retail подчеркивают, что в последнее время наметился тренд перехода пользователей на смартфоны с одной активной SIM-картой.

При этом наличие NFC (бесконтактная оплата со смартфона) не является основной причиной для выбора смартфона: только 40% всех проданных компанией смартфонов поддерживает NFC.

«Украинцы оказались достаточно консервативными при выборе нового смартфона. Чаще всего покупатели выбирают новую модель того же производителя. Самыми лояльными остаются пользователи смартфонов Apple — 71,39% пользователи этого бренда меняют свои старые телефоны на новые iPhone», — отмечается в отчете.

Также довольно консервативны пользователи Xiaomi (54,06% монобрендовых переходов) и Samsung (50,16%).

Владельцы устройств Nokia в качестве нового телефона чаще всего меняют бренд на Xiaomi (30,15%), Samsung (22,09%) или Huawei (11,85%).

При этом в Vodafone Retail подчеркивают, что аппараты производства Nokia «живут» в сети около трех лет, тогда как владельцы iPhone и Samsung пользуются своими трубками по два года. Чаще других меняют трубки поклонники китайских брендов — их владельцы покупают себе новый смартфон через 15-16 месяцев.

По данным аналитиков компании, мужчины чаще меняют смартфоны, чем женщины, а лица со средним и низким достатком более склонны к покупке нового смартфона, чем их состоятельные соотечественники.

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Любимый цвет смартфона в Украине — черный (44,4%), за ним следуют синий (22,9%), серый (11,0%) и золотой (8,2%) смартфоны.

К каждому третьему смартфону докупается карта памяти, к каждому 18-му — фитнес-браслет.

смартфоны
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