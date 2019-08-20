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Глава Окружного админсуда пригрозил Сытнику и Горбатюку юридическими последствиями

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Глава Окружного админсуда пригрозил Сытнику и Горбатюку юридическими последствиями

Глава НАБУ Артем Сытник и начальник Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Гортбатюк преследуют личные цели в деле Окружного админсуда Киева и при этом нарушают закон, за что в будущем обязательно будут нести ответственность. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил глава суда Павел Вовк.

«Мы системно дадим оценку всем и каждому. И Горбатюку и Сытнику... и будем очень внимательно смотреть и анализировать нарушения закона... со стороны своих коллег (судей- Ред.), потому что мы можем винить правоохранительные органы, можем быть недовольны кем-то, но санкционирует все судья. Судья, который дает, например, санкцию на обыск...санкцию на прослушку. Адвокаты сейчас это изучают», — заявил он.

Вовк отметил, что тот факт, что судья, давшая разрешение на обыск в суде по «делу Майдана», находятся в Чернигове, не спасет ее от ответственности.

«Почему правоохранительные органы ездят в регионы за судебными решениями? В Киеве судьи больше читают, больше смотрят и на три шага вперед думают об ответственности. Поэтому правоохранительные органы, используя свои какие-то возможности, находят в областях тех, кто, наверное, не обращает на это внимание», — предположил он.

Вовк обещает, что руководители так называемых антикоррупционных органов рано или поздно понесут ответственность за свои действия.

«Сытник и Горбатюк закончат плохо. Юридически. Сейчас они „крутые“. Один (Сергей Горбатюк — Ред.) начальник департамента, который прикрывается псевдоактивистами от грантовых организаций... которые все друг друга поддерживают, чтобы сохраниться в новых реалиях... Сытник же — это человек дискредитированный, не показавший никакого результата, в отношении которого есть подозрения в коррупции...», — сказал он.

«Если человек отдыхает и не платит за это деньги, то для любого чиновника в цивилизованном государстве один только факт составления протокола повод заявить об отставке. Но наш держится, очень кресло ему нравится», — пошутил Вовк, намекая на дело в Ровенской области, где Артема Сытника обвиняют в том, что он отдыхал за чужой счет на элитной базе отдыха.

Судья также напомнил, что в законе о НАБУ предусмотрено проведение раз в два года аудита, который ни разу не был проведен.

«Рано или поздно он (Артем Сытник — ред.) эту должность потеряет... его посадят, выгонят, подарят ему американское гражданство, кто-то возьмет его под какую-то опеку... но мы все равно будет анализировать его деятельность и давать оценку всему тому, что было сделано», — заверил он.

Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

2 августа главе ОАСК и еще трем судьям были официально вручены подозрения.

Павел Вовк считает обвинения необоснованными и заявляет о политическом давлении на суд.

Артем Сытник, Сергей Горбатюк, Павел Вовк, ОАСК
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