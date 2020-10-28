Только судебная власть борется за суверенитет страны

На антикоррупционные органы, с момента их создания в 2015 году, украинские налогоплательщики израсходовали 12 млрд грн. В проекте госбюджета на 2021 год на, так называемую, антикоррупционную «инфраструктуру» предусмотрено 5,6 млрд грн бюджетных денег. Итого — 17,6 млрд грн или более $600 млн.

За 6 лет функционирования антикоррупционных органов, включая Высший антикоррупционный суд (действует с сентября 2019 года), не посажен ни один топ-коррупционер, а в бюджет антикоррупционные органы возвратили мене 500 тыс. грн, в т.ч. в 2020 году 48,5 тыс. грн. Мягко выражаясь, результата от деятельности антикоррупционной «инфраструктуры» — ноль.

Зато коррупционных скандалов вокруг антикоррупционных органов великое множество. Один из них, это внесение в реестр коррупционеров, по решению суда, главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Не секрет, что антикоррупционные органы в Украине контролируют западные партнеры и особенно этого не скрывают, даже подчеркивают. Например, в 2016 году посол США торжественно подарил НАБУ от ФБР компьютерную технику и сервера. Более того, в меморандумах с МВФ почти напрямую прописывается запрет на увольнение главы НАБУ. Такой подход легко объясняется тем, что контроль над антикоррупционными органами и частью судебной системы, является одним из основных инструментов внешнего управления.

На данный момент, складывается впечатление, что из трех ветвей власти — исполнительной, законодательной, судебной — только судебная власть (несмотря на все свои недостатки) борется за суверенитет страны. Принято ряд судебных решений, признающих главу НАБУ коррупционером (он даже штраф в бюджет оплатил), Конституционный суд признал неконституционным назначение главы НАБУ, а позавчера Окружной административный суд Киева не двузначно обязал уволить главу НАБУ.

Естественно, что если мы хотим быть суверенным государством, то необходимо уменьшать влияние иностранных государств на украинскую правоохранительную систему (через антикоррупционные органы) и на судебную систему (через Высший антикоррупционный суд и лоббируемые комиссии с участием иностранцев по назначению судей). Уменьшение роли иностранных государств во внутренней политике даст большую свободу президенту Владимиру Зеленскому в выполнении своих предвыборных обещаний, особенно, что касается экономического развития Украины. Ведь, как только, украинская власть начинает проводить политику поддержки украинской промышленности (законопроект о локализации в машиностроении), так сразу послы западных стран, под поддакивающее сопровождение грантовых структур, заявляют о недопустимости такой политики, хотя в их странах многие годы применяются именно такие же инструменты. Например, в США еще с 1933 года действует закон под названием покупай американское.

В целом, можно спрогнозировать, что в ближайшее время активизируется атака со стороны западных посольств и грантовых структур (финансируемых на западные деньги) на судебную систему Украины, прежде всего, на Конституционный суд и Окружной административный суд Киева, так как решения этих судов (в случае их реализации) приведут к существенному ослаблению внешнего влияния на украинскую политику.