Суд постановил забрать у НАБУ дела Татарова и ОАСК

Печерский районный суд Киева постановил передать расследование дела о расхищении имущества Нацгвардии в Государственное бюро расследований, дело по судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК) также может быть передано в ГБР, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

«Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк постановил передать дело, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из НАБУ в ГБР.», — сказал Сытник в интервью изданию zn.ua, опубликованному во вторник.

Также, по его словам, в Печерском суде оспаривалась подследственность дела по судьям ОАСК и по делу бывшего министра экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского. В «деле Злочевского», как уточнил директор НАБУ, адвокаты отозвали свою жалобу на изменение подследственности, а дело судей может быть передано в ГБР.

Отвечая на вопрос о том, готово ли НАБУ отдать дело ОАСК, директор Бюро сказал: «Нет, конечно! Однако у генпрокурора есть законное право принять такое решение. Давать какие-либо прогнозы здесь сложно, однако с учётом ночной практики внесения изменений в ЕРДР я могу допустить, что могут быть приняты процессуальные решения не в пользу НАБУ», — добавил он.

Как сообщалось, ранее источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась. В последствии СМИ ряд обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

5 декабря Татаров заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране внешнее управление.

10 декабря Сытник пояснил закрытость информации о показаниях, которые дает фигурант дела по незаконному завладению имуществом Нацгвардии Максим Микитась, необходимостью корректного сбора информации на бывших и нынешних топ-чиновников, чтобы в последствии это не вызвало спекуляций.