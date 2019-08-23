Кремль с осторожным оптимизмом оценивает старт диалога Путина с Зеленским

В Кремле с осторожным оптимизмом относятся к российско-украинским отношениям, считая важным диалог президентов России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами — между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров (между Путиным и Зеленским) и в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», — сказал Песков в пятницу журналистам.

«Мне пока нечего добавить к этим словам. Хочу только напомнить, заявление Путина последних дней, где он говорил об осторожном оптимизме, который можно констатировать в контексте российско-украинских отношений», — заявил пресс-секретарь президента РФ.