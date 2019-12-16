В Кремле заявили о разнице в подходах Порошенко и Зеленского

Кремль заметил разницу в подходах у экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

«Не дело Москвы каким-то образом констатировать разницу, хотя, безусловно, разница в подходах есть», — сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Один президент начинал войну, краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента было завершение войны», — отметил Песков, которого цитируют российские СМИ.

«Мы надеемся, что это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути по минским договоренностям в плане реализации. Главное, чтобы государство Украина выполняло взятые на себя обязательства по минским договоренностям, по всему комплексу мер», — заявил представитель Кремля.