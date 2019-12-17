В Кремле рассчитывают, что Украина начнет пускать российских журналистов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что после слов президента Украины Владимира Зеленского, пригласившего российских журналистов приехать в страну, политика Киева в отношении СМИ из России изменится и корреспонденты получат возможность работать в Украине.
«Мы отфиксировали слова президента Зеленского, сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», — сказал Песков, комментируя недавние запреты на въезд в Украину для сотрудников каналов «Звезда» и НТВ.
Песков заявил, что «на Украине эта практика не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ, ничему». «Российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины. Это факт, — добавил представитель Кремля. — Мы надеемся, что все-таки постепенно изменения произойдут и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность».
Песков особо отметил, что на протяжении всего времени все желающие украинские СМИ свободно работают на основании российского закона о СМИ, который предоставляет одинаковые права как зарубежным СМИ, так и российским. «Это очень важно помнить», — подчеркнул представитель Кремля, обратив внимание на то, что украинские журналисты «не прекращают свою работу в РФ и свободно осуществляют свой журналистский долг».
Напомним, что 16 декабря украинские власти запретили въезд в страну сроком на три года журналистам российского пропагандистского телеканала «Звезда», которые побывали в Украине на прошлой неделе. В понедельник корреспонденту телеканала НТВ Алексею Чеботареву также было отказано во въезде в Украину. Ранее во въезде в страну было отказано журналистам НТВ Александре Тонких и Сергею Савину. Запрет для Тонких, по сообщению НТВ, был связан с тем, что она в 2016 году посетила Крым. Савин, как и Чеботарев, «не смог подтвердить» цель своего визита в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) 9 декабря призвал российских журналистов приехать в Украину и лично оценить обстановку в стране.
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