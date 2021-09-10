В Кремле назвали апокалиптическими рассуждения о возможности войны России и Украины

Рассуждения о возможности войны России и Украины являются апокалиптическими, Кремль не хотел бы им предаваться. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее сегодня президент Украины заявил, что допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы «наибольшей ошибкой».

Пескову задали вопрос, видят ли такую опасность в Кремле. «Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», — заметил он в ответ.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле с сожалением восприняли подобное заявление украинского лидера.