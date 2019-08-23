Ученые выяснили, что владельцы собак реже страдают ожирением

Владельцы собак имеют более низкое кровяное давление и реже страдают от избыточного веса, чем люди, у которых нет четвероногих любимцев. К такому выводу пришла международная группа ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие более 1,7 тыс. человек, 42% из которых имели домашних питомцев. При этом никто из добровольцев не испытывал каких-либо нарушений работы сердечно-сосудистой системы. Специалисты из клиники Мэйо (США) в сотрудничестве с коллегами из Катанийского университета (Италия) измерили значения индекса массы тела (ИМТ) пациентов, уровень их физической активности, показатели кровяного давления и количество глюкозы в крови. Кроме того, эксперты приняли во внимание наличие у пациентов вредных привычек, в частности, курения и их вкусовые предпочтения.

Результаты показали, что владельцы собак обладали более крепким здоровьем, чем те, у кого не было четвероногих друзей. Так, лишь 29% любителей домашних животных страдали ожирением по сравнению с 37% тех, у кого не было собак. Более того, ученые выяснили, что владельцы этих преданных питомцев в среднем весили 75,5 кг, в то время как люди, избегающие общества собак, 76,8 кг. Состояние здоровья сердечно-сосудистой системы у них так же было лучше.

«В целом, люди, которые проживали вместе с любыми домашними животными, были более физически активными и правильно питались. Показатели уровня сахара в крови у них находились практически на идеальном уровне», — отметил профессор Андреа Мауджери из Катанийского университета. «Наиболее крепким здоровьем обладали владельцы собак, независимо от их возраста, пола и уровня образования», — заключил он. «Наличие собаки также было связано с улучшением психического состояния хозяев и снижением чувства социальной изоляции — факторов, способных вызвать сердечный приступ», — подчеркнул профессор Франсиско Лопес-Хименес из клиники Мэйо.

Предыдущие исследования показали, что собаки вынуждают своих хозяев двигаться намного больше обычного. В частности, специалисты из Ливерпульского университета обнаружили, что владельцы этих четвероногих животных гуляли со своими питомцами в среднем семь раз в неделю, при этом продолжительность прогулок составляла 220 минут. Таким образом, собаки играют важную роль в поддержании здоровья их владельцев, стимулируя их к большей физической активности, в частности, к ходьбе.