В Украине подорожают молочные продукты

В сентябре цены на молоко и молочные продукты для потребителя вырастут на 5% по сравнению с июнем-июлем.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.
Отмечается, что по итогам августа молочная корзина уже подорожала на 3%.
Среди причин для роста цен называют дефицит молока-сырья, связанный со стремительным сокращением поголовья коров.
«За 6 месяцев 2019 года только в промышленном секторе Украины вырезали 9700 голов, из-за чего перерабатывающие предприятия недополучили более 160 тысяч тонн молока», — заявили в Ассоциации.
Еще одной причиной называют необходимость внедрения требований нового пищевого законодательства, которое требует от молочных ферм оперативных и значительных инвестиций в модернизацию и обучение персонала.
«Дополнительно ухудшает ситуацию усиленное налоговое давление. Так, ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая в Европе — 20%, против 7% — в Германии, 5,5% — во Франции и 5% — в Польше.
Эксперты прогнозируют продолжение спада производства в молочной отрасли на фоне непрогнозируемых условиях рынка земли для хозяйств-производителей молока», — говорится в сообщении.
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