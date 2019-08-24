Трамп не хочет ехать на саммит G7

Президент США Дональд Трамп в течение последних нескольких недель заявлял людям из своего окружения, что не хочет ехать на саммит G7 во французском Биаритце, сообщает CNN. Глава Соединенных Штатов указывал, что после двух подобных встреч в 2017 и 2018 годах пришел к выводу, что саммиты «семерки» является пустой тратой времени.
Телеканал указывает, что подобные заявления Трамп делал и в беседах с японским премьер-министром Синдзо Абе и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые в свою очередь пытались переубедить американского лидера.
По мнению Трампа, саммит с участием лидеров нескольких стран менее полезен, чем двусторонние переговоры, на которых, как считает американский президент, можно говорить о конкретных вещах, а не о проблемах, например, глобального потепления, которые ему не очень интересны.
CNN указывает, что из-за сомнений Трампа его окружение подготовило для него приватные переговоры с отдельными руководителями. В частности американский президент проведет встречу с новым премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
История саммитов «большой семерки» ведет историю с 1973 года, когда по инициативе США министры финансов пяти стран (США, Великобритании, Франции, ФРГ и Японии) договорились встретиться для обсуждения мирового энергетического кризиса. Формат встреч несколько раз менялся, а полноценная «семерка» сформировалась в 1976 году, когда на Пуэрто-Рико приехали в том числе руководители Италии и Канады.
С 1997 года G7 трансформировалась в G8, когда в американский Денвер впервые приехал президент России Борис Ельцин. Возвращение к формату «семерки» произошло в 2014 году, когда после аннексии Крыма мировые лидеры отказались приезжать Сочи и собрались без Владимира Путина в Брюсселе.
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