В Украину на учения Rapid Trident приедут военные из 14 стран

В украинско-американских командно-штабных учениях с привлечением войск Rapid Trident-2019 примут участие 3,7 тыс. военнослужащих из 14 стран НАТО и партнеров.
Учения пройдут 13-28 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, сообщили собственному корреспонденту Укринформа в командовании Сухопутных войск США в Европе (US Army Europe).
«В учениях примут участие около 3.700 военнослужащих из 14 стран союзников и партнеров, включая почти 375 американских военных и представителей гражданского персонала», — сообщили в командовании Сухопутных войск США в Европе.
Американская компонента будет представлена на Rapid Trident личным составом 101-й аэромобильной дивизии, Национальной гвардии Калифорнии, 7-м учебным командованием Сухопутных войск, а также командованием специальных операций в Европе.
Как отмечается, учения Rapid Trident имеют целью способствовать дальнейшей модернизации оборонного сектора Украины по стандартам США и НАТО, а также укреплению региональной безопасности и международной интеграции.
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