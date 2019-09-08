Зеленский и Путин поговорили по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, где стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении, на официальной странице Офиса президента Украины в Фейсбук в субботу вечером.

У Путина в свою очередь отметили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

В пресс-службе Кремля подчеркнули, что освобождение и передача удерживавшихся лиц имеет «большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений».

«Подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня (на Донбассе — ред.), а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон», — отмечается в сообщении.

Также Путин отметил необходимость продолжения всесторонней подготовительной работы к саммиту "«нормандской четверки», «чтобы очередная встреча ... была результативной и реально способствовала выполнению имеющихся договоренностей на высшем уровне, прежде всего минского «комплекса мер».