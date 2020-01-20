Зеленский считает, что Путин понимает его позицию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.

Отвечая в интервью The Times of Israel на вопрос о том, считает ли Путин по-прежнему, как он высказывался раньше, что «Украина — не страна», Зеленский сказал: «Я не знаю, о чем он (Путин — Ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина — независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове», — сказал он.

Зеленский указал, что с президентом России у него начался диалог, было несколько телефонных звонков, произошла встреча в Нормандском формате.

«Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым „чувствительным“ решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным — самый большой подобный обмен», — отметил он.