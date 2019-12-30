Путин не поздравил Зеленского с Новым годом

Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины в списке, опубликованном на сайте Кремля, не оказалось.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что список может пополнится. «Не все лидеры вошли в сообщение, при необходимости будут добавлены», — заявил он.

Отметим, что в списке нет также президента Грузии.