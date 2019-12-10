Зеленский рассказал, что с Путиным сложно, но можно договариваться

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с Владимиром Путиным нелегко вести переговоры, потому что президент России детально начинает разбирать каждый вопрос, но по некоторым вопросам продвижение есть.

«Договариваться очень сложно, но сегодня (9 декабря — Ред.) были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах», — сказал Зеленский на брифинге для украинских СМИ в Париже в ночь на вторник после завершения Нормандского саммита.

Зеленский указал, что Путин каждый вопрос «разбирает на детали, и мы начинаем даже каждое слово урегулировать».

«Я просто другой человек, я быстрый человек, я такой, что раз раз, договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика», — пояснил украинский лидер.

Зеленский считает, что в будущем будет видно, можно ли «в целом договориться (с Путиным — Ред.) или нет». «Сегодня (9 декабря — Ред.) были какие-то такие уступки, я это ощутил», — добавил он.