Додон выторговал у России скидку в $70 на кубометре газа

С октября Молдова будет покупать российский газ со скидкой в $10-15 за 1 тыс. куб. м, с января — дешевле на $45-50, а с апреля — на $70. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон во время пресс-конференции по итогам своего визита в Россию, передает ТАСС.
По его словам, согласованный с Владимиром Путиным механизм позволит не повышать тарифы для внутренних потребителей в этом году. Додон напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце этого года. Молдова хочет избежать повышения его стоимости, поэтому, уточнил он, стране было бы выгоднее продлить действующее соглашение. Сейчас страна приобретает у «Газпрома» газ по $235 за 1 тыс. куб. м.
Что касается транзита газа через территорию республики, что Москва и Кишинев обсуждают минимум три сценария, рассказывать о них Додон не стал. «Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ», — добавил он.
Президент также отметил, что предыдущее правительство необоснованно, на его взгляд, снизилo тарифы к парламентским выборам этого гoда. «Демпартия снизила тариф до $178 (за 1 тыс. куб. м), тогда как реальная цена — $235. Эту разницу надо было чем-то пoкрывать», — пояснил Додон.
7 сентября молдавский лидер сообщил, что ему удалось достичь договоренности с Владимиром Путиным о снижении тарифов на газ. В конце июля Додон говорил о скидке в размере 25-30%.
Молдова закупает у России газ по заключенному в 2008 году договору. Цена на газ по этому контракту формируется в зависимости от цен на нефть на мировых рынках.
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