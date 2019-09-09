Стало известно, кто будет представлять Украину на трехсторонней встрече по газу

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев будут представлять позицию страны на трехсторонней встрече по газу в Брюсселе. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».
«Украину будут приставлять оба [Оржель и Коболев]», — сказали в компании.
Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Наталия Бойко в свою очередь в Twitter сообщила в понедельник о начале встречи Оржеля с заместителем председателя Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, где среди тем обсуждения, будут и вопросы о предстоящих трехсторонних консультациях.
Шефчович в пятницу заявил, что провел телефонный разговор с министром энергетики РФ Александром Новаком, в ходе которого «была достигнута договоренность провести трехсторонние министерские консультации до конца этого месяца». Он отметил, что «точная дата будет названа, когда завершатся консультации с украинской стороной». В понедельник представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что трехсторонняя встреча по газу в формате Россия — ЕС — Украина на уровне министров энергетики пройдет 19 сентября в Брюсселе.
Главной темой встречи станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской ГТС. Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до $3 млрд в год в качестве оплаты за транзит. Россия предлагает просто продлить на год действующий контракт.
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