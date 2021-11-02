Молдова вернет Украине одолженный газ

Молдова в ближайшее время вернет Украине и Румынии газ, который был одолжен, чтобы поддерживать давление в газопроводе во время энергетического кризиса, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и экономики страны Андрей Спыну.

«В ближайшее время будут приняты меры для компенсации объемов природного газа, полученного с операционных балансовых счетов газотранспортной системы Украины и Румынии», — написал Спыну на своей странице в Facebook.

Он отметил, что страна также получала в долг электроэнергию за счет Украины, поскольку Молдавская ГРЭС снизила объемы производимой энергии, чтобы экономить газ во время кризиса. Власти Молдавии намерены увеличить производственный график Молдавской ГРЭС, чтобы вернуть одолженную электроэнергию.

Власти страны 29 октября договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. C 1 ноября Молдова получает газ в полном объеме.