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Молдова вернет Украине одолженный газ

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Молдова вернет Украине одолженный газ

Молдова в ближайшее время вернет Украине и Румынии газ, который был одолжен, чтобы поддерживать давление в газопроводе во время энергетического кризиса, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и экономики страны Андрей Спыну.

«В ближайшее время будут приняты меры для компенсации объемов природного газа, полученного с операционных балансовых счетов газотранспортной системы Украины и Румынии», — написал Спыну на своей странице в Facebook.

Он отметил, что страна также получала в долг электроэнергию за счет Украины, поскольку Молдавская ГРЭС снизила объемы производимой энергии, чтобы экономить газ во время кризиса. Власти Молдавии намерены увеличить производственный график Молдавской ГРЭС, чтобы вернуть одолженную электроэнергию.

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Власти страны 29 октября договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. C 1 ноября Молдова получает газ в полном объеме.

газ, Молдова
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