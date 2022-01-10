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Молдова будет покупать в январе российский газ по $647

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Молдова будет покупать в январе российский газ по $647

Стоимость российского газа для Молдовы в январе вырастет с $550 до $647 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Закупочная цена газа в январе выросла с $550 до $647 за тысячу кубометров», — сказал Чебан.

Как проинформировала пресс-служба «Молдовагаза», подорожание «обусловлено продолжающимся ростом котировок на европейских газовых биржах». «Молдовагаз» приложит все усилия для своевременной и полной оплаты текущих поставок и, как следствие, гарантирования их бесперебойности», — заверили в компании.

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В октябре «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть.

газ, Молдова
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