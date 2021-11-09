В Молдове в два раза подняли цену на газ для потребителей

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы утвердило запрос российско-молдавской компании «Молдовагаз» на двукратное увеличение внутренних тарифов на газ в ноябре. Такое решение было принято во вторник на заседании административного совета НАРЭ, которое транслировала пресс-служба ведомства.
«Утверждаются временные цены на поставку газа АО „Молдовагаз“ на период с 1 по 30 ноября. ...Большинством голосов проект решения был утвержден», — сказал директор НАРЭ Вячеслав Унтилэ.
«Молдовагаз» направила в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам с 4 128 до 9 396 леев за куб. м (с 236 до 537 долларов).
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