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Юрий Голик: «Укртрансбезпека» не занимается контролем перевозки тяжелых грузов

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Юрий Голик: «Укртрансбезпека» не занимается контролем перевозки тяжелых грузов

«Укртрансбезпека» должна заниматься, но не занимается контролем перевозки тяжелых грузов по дорогам страны. Об этом в интервью «Цензор.НЕТ» заявил руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.

«Укртрансбезпеке» нужно построить специальные площадки под габаритно-весовые комплексы. Одна такая площадка стоит, по-моему, 14 млн. Мы в прошлом году за деньги областного и городского бюджета Днепра построили их 3. «Укртрансбезпека» не сильно хочет на них работать, потому что им нужно оборудование. У них рабочий день с 9 до 18. Соответственно вы можете в 18:30 проехать хоть 280 тонн — вас не могут по закону оштрафовать«, — подчеркнул он.

Как отметил Голик, существует и другая система контроля — комплексы WIM (weight in motion).

«Начинается строительство этой системы в Киевской области, пилотный проект. Это значит, что под дорогой закладывается измеритель, ставится рамка и вы, когда проезжаете, вас фотографируют — просто взвешивают ваш вес. В классическом случае это должно быть, как с автоматической фиксацией превышения скорости: вы проехали, вас взвесили. В случае перегруза вам как владельцу автотранспорта на почту приходит письмо: у вас есть 10 дней заплатить. Не заплатили — в геометрической прогрессии штраф. Рано или поздно вас где-то остановили, вы в базе, забрали на штрафплощадку, до свидания. Почему во всех европейских странах нормальные дороги? Потому что там это так устроено. В Верховной Раде лежит закон про эту систему weight in motion, и если его проголосуют до Нового года, то со следующего года за деньги того же Всемирного банка автоматически начнется их строительство по всей стране», — заявил он.

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Как сообщалось, в июле 2019 года Юрий Голик, советник бывшего председателя Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко, возглавил программу «Региональное развитие» в аналитическом центре «Украинский институт будущего» (UIF).

Укртрансбезпека, Юрий Голик
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