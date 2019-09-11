ГБР расследует еще одно дело против Порошенко

Государственное бюро расследований ведет дело о возможной необоснованную выплате зарплаты судьям, которых бывший президент Петр Порошенко, якобы в нарушение закона, не назначал на должности.

Об этом идет речь в материалах уголовного производства, обнародованных в судебном реестре.

Государственное бюро расследований открыло производство 3 июля 2019. Оно касается возможного злоупотребления властью и вмешательства в деятельность судей Порошенко и другими должностными лицами.

Их действия якобы повлекли тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты денег из госбюджета на заработную плату.

Согласно закону, президент должен издать указ о назначении судей на должности не позднее 30 дней с момента получения соответствующего представления Высшего совета правосудия. Такая же процедура предусмотрена для назначения судей на должности бессрочно, после окончания их 5-летнего срока.

При этом, по данным следствия, Порошенко длительное время не вносил указы о назначении отдельных судей на должности бессрочно.

Согласно письму Государственной судебной администрации Украины, судьям, у которых закончились полномочия, в общем заплатили 387 957 445 гривен судейского вознаграждения.

Отметим, что ГБР уже расследует около 10 дел против Порошенко. В частности, по фактам отдыха Порошенко на Мальдивах, отмывания денег и неуплату налогов, «государственной измены» и прочее.