Лондонская полиция считает наезд на Гонтареву несчастным случаем

Лондонские полицейские не обнаружили никаких подозрительных обстоятельств наезда авто на бывшую главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву 30 августа. Об этом информирует theБабель со ссылкой на комментарий полиции.
Правоохранители, в частности, сообщили, что водитель автомобиля Монир Малик, который совершил нарушение, с места происшествия не скрылся. Его допросили, однако не задерживали, поскольку не обнаружили «никаких подозрительных обстоятельств» инцидента.
Напомним, в ночь на 5 сентября в центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой. А 30 августа Гонтареву в центре Лондона сбила машина.
Вскоре в НБУ заявили, что ряд последних инцидентов с Валерией Гонтаревою и ее семьей может свидетельствовать о наличии организованного и целенаправленного психологического и физического давления на нее.
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