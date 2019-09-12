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Помпео может получить пост советника по нацбезопасности

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Помпео может получить пост советника по нацбезопасности

Чиновники администрации президента США обсуждают возможность замены ушедшего в отставку советника по нацбезопасности Джона Болтона его главным соперником, государственным секретарем Майком Помпео, сообщает CNN.

В соответствии с рассматриваемым сценарием главный дипломат страны возьмет на себя роль советника по национальной безопасности и, таким образом, будет выполнять обе работы, заявил телеканалу высокопоставленный чиновник администрации и еще один осведомленный источник.

Если подобное решение будет принято, то Помпео станет вторым человеком в истории США после Генри Киссинджера, который в течение двух лет был советником по нацбезопасности президента Ричарда Никсона и госсекретарем.

Как отметили источники телеканала, пока неясно, насколько серьезно президент США Дональд Трамп рассматривает эту возможность. По словам одного из собеседников, Помпео предоставил президенту список других претендентов на должность.

В среду, когда Трампа спросили о кандидатах на замену Болтона, он ответил: «У меня есть пять человек, которые очень этого хотят(...). Пять человек, которых я считаю очень высококвалифицированными, хорошими людьми».

Между тем, как пояснил телеканалу источник, близкий к Белому дому, пока Помпео остается главным советником президента по внешней политике.

«Он будет выступать в качестве советника по национальной безопасности, по крайней мере, в ближайшее время», — отметил собеседник.

«Трамп доволен этим», — добавил он.

Тем временем, если Трамп все-таки решит сохранить позицию советника по нацбезопасности в качестве самостоятельной роли, то, по данным источников телеканала, наиболее вероятными претендентами на пост являются спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.

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Вечером 10 сентября Трамп сообщил об увольнении Болтона. «Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах», — написал Трамп в Twitter.

Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, которые выдвигал Болтон. В то же время президент поблагодарил его за проделанную работу.

Майк Помпео, политика Трампа
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