Помпео может получить пост советника по нацбезопасности

Чиновники администрации президента США обсуждают возможность замены ушедшего в отставку советника по нацбезопасности Джона Болтона его главным соперником, государственным секретарем Майком Помпео, сообщает CNN.
В соответствии с рассматриваемым сценарием главный дипломат страны возьмет на себя роль советника по национальной безопасности и, таким образом, будет выполнять обе работы, заявил телеканалу высокопоставленный чиновник администрации и еще один осведомленный источник.
Если подобное решение будет принято, то Помпео станет вторым человеком в истории США после Генри Киссинджера, который в течение двух лет был советником по нацбезопасности президента Ричарда Никсона и госсекретарем.
Как отметили источники телеканала, пока неясно, насколько серьезно президент США Дональд Трамп рассматривает эту возможность. По словам одного из собеседников, Помпео предоставил президенту список других претендентов на должность.
В среду, когда Трампа спросили о кандидатах на замену Болтона, он ответил: «У меня есть пять человек, которые очень этого хотят(...). Пять человек, которых я считаю очень высококвалифицированными, хорошими людьми».
Между тем, как пояснил телеканалу источник, близкий к Белому дому, пока Помпео остается главным советником президента по внешней политике.
«Он будет выступать в качестве советника по национальной безопасности, по крайней мере, в ближайшее время», — отметил собеседник.
«Трамп доволен этим», — добавил он.
Тем временем, если Трамп все-таки решит сохранить позицию советника по нацбезопасности в качестве самостоятельной роли, то, по данным источников телеканала, наиболее вероятными претендентами на пост являются спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.
Вечером 10 сентября Трамп сообщил об увольнении Болтона. «Я проинформировал Джона Болтона прошлым вечером, что Белый дом больше не нуждается в его услугах», — написал Трамп в Twitter.
Трамп отметил, что был не согласен со многими идеями, которые выдвигал Болтон. В то же время президент поблагодарил его за проделанную работу.
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