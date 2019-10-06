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Помпео прокомментировал политику администрации США в отношении Украины

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Помпео прокомментировал политику администрации США в отношении Украины

Госсекретарь США Майк Помпео назвал разумным и ответственным требование американской администрации к руководству Украины о проведении расследования фактов коррупции, сообщает агентство Associated Press (АР).

«Мы точно знаем, что мы там (в Украине — Ред.) делаем. Мы пытаемся сформировать обстановку, при которой не будет коррумпированного правительства», — цитирует АР заявление Помпео журналистам в рамках визита в Грецию.

Госсекретарь отметил: «Мы хотим убедиться, что они (украинцы — Ред.) не вмешались в наши выборы в 2016 году. Мы хотим быть уверенными, что если мы поставляем ракетные системы Javelin — то, что предыдущая администрация отказалась делать — то мы поставляем их правительству, которое действует правильно и будет использовать эти деньги на те цели, о которых оно заявляет».

В частности, агентство отметило, что это расследование может касаться Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который входил в состав директоров украинской энергетической компании «Бурисма», а также возможного вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. Помпео назвал это расследование необходимым для борьбы с взяточничеством, обеспечения надлежащего расходования американской помощи и защиты американской демократии.

Демократы из Палаты представителей американского конгресса ранее этой осенью начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении Байдена-младшего.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, стремясь создать проблемы Джо Байдену — своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года.

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В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал тему Байдена, однако, судя по документу, давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что не ощущал давления со стороны Трампа.

Стенограмма не стала для демократов доказательством отсутствия давления, и они продолжают расследование.

Майк Помпео, политика Трампа
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