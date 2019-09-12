Спикеру парламента Франции предъявлены обвинения в незаконном обогащении

Следственные органы города Лилля (северная часть страны) предъявили в ночь на четверг обвинения в незаконном обогащении председателю Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Ришару Феррану. Об этом сообщила радиостанция France Info, подчеркнув, что, по конституции страны, Ферран занимает четвертое место в политической иерархии страны.

Ферран давал показания в среду в течение около 14 часов. Парламентский иммунитет позволяет проводить такую процедуру. Это уже второе расследование по подозрениям в незаконном обогащении в отношении Феррана.

В 2017 году еженедельник Le Canard enchaîné и интернет-портал Mediapart опубликовали сведения о том, что в 2011 году Ферран, находившийся тогда на посту советника регионального совета Бретани и возглавлявший местное общество взаимного страхования «Мютюэль де Бретань», арендовал для его деятельности за крупную сумму помещение, принадлежавшее его бывшей жене Франсуазе Кусталь. Также на ремонт этого помещения из общественных средств была выделена сумма в €1,66 млн.

Хотя подобные действия не являются нарушением французских законов, СМИ и часть общественности страны посчитали, что имело место несоблюдение норм политической этики. Феррана упрекали в извлечении личной выгоды из данной сделки. Вслед за этим газета Le Figaro сообщила, что с 13 января по 14 мая 2014 года парламентским помощником Феррана являлся его сын, которому было выплачено за это время €6,8 тыс. Ферран признал это.

Несмотря на разгоравшийся скандал, 26 мая 2017 года прокурор города Бреста объявил, что после изучения вопроса принято решение не начинать по материалам публикаций предварительное следствие. Тем не менее Феррану пришлось покинуть 19 июня пост министра сплочения территорий. Однако он не ушел из большой политики и был назначен сначала главой фракции «Республика на марше» в Нацсобрании, а затем и спикером нижней палаты.

Ферран является фигурой из ближайшего окружения Эмманюэля Макрона. Он был одним из основных организаторов его президентской кампании.