Зеленский уверяет, что беседовал с Коломойским о коммуналке

Президент Владимир Зеленский заявил, что на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским говорил об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги.

"[Говорили, что] все должны жить по правилам, монополии не будет. Для всех. И в том числе для господина Коломойского. И чтобы он способствовал, чтобы цены, любые связанные с коммуналкой – там очень много вопросов, – чтобы они снижались", - заявил Зеленский в комментарии журналистам, передает УП.

Зеленский уточнил, что все понимают, что должны быть рыночные условия, и европейские партнеры Украины хотят, чтобы был рынок, но надо сделать так, чтобы коммунальные услуги были дешевле.

Также, по его словам, во время этой встречи говорили о Центрэнерго.

На вопрос, услышал ли его Коломойский, Зеленский сказал, что уверен, что услышал. И добавил, что увидим, какой будет результат.