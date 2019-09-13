Нынешний глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев пока сохранит свою должность

Нынешний глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев, назначенный на эту должность в мае 2015 года, сохранит эту должность, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на 16 конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в пятницу.
«Что касается антимонопольной политики, мы перезапускаем Антимонопольный комитет. Уже сменили замов. Посмотрим, как работает глава АМК», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что монополия, рейдерство и контрабанда должны стать словами архаизмами в Украине.
С момента президентских выборов Зеленский сменил четырех госуполномоченных АМКУ, в том числе назначил на должность первого замглавы комитета доцента кафедры правового регулирования экономики Криворожского национального экономического университета им.Гетьмана Ирину Копайгору.
Еще одна должность госуполномоченного комитета вакантна в связи с назначением Светланы Панатиотиди замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Свои должности госуполномоченных АМКУ сохранили Мария Процишен и Нина Сидоренко, являющаяся также заместителем главы ведомства, которые были назначены на них чуть позже прихода в комитет Терентьева.
Напомним, что АМКУ 5 сентября этого года впервые принял решение о принудительном разделении крупной группы компаний — азотного бизнеса Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа за злоупотребление монопольным положением, наложив также штраф в 107 млн грн.
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