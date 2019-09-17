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Зеленский и Коломойский пытаются договориться по поводу Приватбанка, – FT

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Зеленский и Коломойский пытаются договориться по поводу Приватбанка, – FT

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что власть ищет «компромисс» с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка. Это может привести к охлаждению отношений Украины с западными сторонниками нового правительства президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет Financial Times.

Гончарук сообщил FT, что Зеленский хотел бы договориться с Коломойским о решении вопроса с крупнейшим банком Украины — Приватбанком, который был национализирован в 2016 году.

«Я полностью убежден, что сейчас нам нужно сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга. Поэтому я очень позитивен в отношении любой риторики, направленной на поиск компромисса », - сказал Гончарук в интервью.

МВФ предупредил Украину о том, что «откат» национализации Приватбанка поставит под угрозу программу сотрудничества. Западные кредиторы ожидают, что Украина будет добиваться возвращения 5,5 млрд долларов, потраченных на спасение банка.

Гончарук сказал: «Какое бы решение мы не нашли, мы должны найти его вместе с МВФ».

Издание отмечает, что на прошлой неделе Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Богданом, бывшим юристом, который представлял Коломойского в судебных спорах по Приватбанку, принимал олигарха у себя в кабинете. Эту встречу уже назвали «тревожной». Впрочем, президент и глава его Офиса отрицали, что обсуждали с Коломойским Приватбанк.

«Встреча состоялась спустя несколько дней после того, как полиция совершила обыски в офисах Приватбанка в родном городе Коломойского, Днепре, и провела обыск в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой в рамках нового расследования в отношении лиц, которые курировали национализацию», — говорится в статье.

Гонтарева в комментарии FT заявила, что она и нынешнее руководство Приватбанка были подвергнуты запугиванию со стороны союзников Коломойского из-за обвинений в выводе из банка 5,5 млрд долларов бывшими акционерами.

«У нас с Коломойским был заключен договор о докапитализации банка. Он его не выполнил», — заявила Гонтарева.

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Хотя Приватбанк принадлежит министерству финансов и входит в компетенцию Гончарука, он сказал, что Зеленский и Богдан лично займутся этим делом, несмотря на их очевидный конфликт интересов в качестве бывших сотрудников Коломойского.

«Мы с самого начала понимали, что это особый вопрос, поэтому я никогда не отвечал за него. Богдан и президент лично занимались этим вопросом с самого начала», — сказал он.

Источник

Игорь Коломойский, ПриватБанк, Владимир Зеленский
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