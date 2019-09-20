Бывший посол США предостерег Зеленского по поводу компромиссов с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть очень осторожным с олигархом Игорем Коломойским. Так считает экс-посол США в Украине Стивен Пафер и делится своим мнением в Twitter.
"В первые месяцы на посту Зеленский создал немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Ему нужно осторожно обращаться с Коломойским (например, никаких "компромиссов" в отношении Приватбанка), чтобы он не потерял большую часть этого капитала", - написал Пайфер.
In first months in office, @ZelenskyyUa has built considerable political capital in #Ukraine and with Kyiv's friends in West, including IMF. He needs to deal carefully with Kolomoisky (e.g. no "compromise" on Privatbank), lest he blow much of that capital. https://t.co/LObv0Fq5B0— Steven Pifer (@steven_pifer) September 19, 2019
Напомним, 13 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавно встречался с олигархом Игорем Коломойским и говорил с ним об отмене монополии и снижении тарифов на коммунальные услуги.
Ранее Зеленский призвал олигархов работать по новым правилам открытого рынка монополизма.
Зеленский считает, что государство предоставило крупным бизнес-группам очень много всего: время, большие деньги и возможности, в том числе иногда возможности выводить эти деньги из страны.
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