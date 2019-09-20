Влияние олигарха Коломойского на президента Зеленского вызывает беспокойство, - Le Monde

«Пока олигархи, судя по всему, продолжают дергать за ниточки в Киеве, в Кремле могут спать спокойно», — говорится в материале французского издания Le Monde «Молодую Украину терзают старые демоны: имя им — олигархи», указывая на очевидное влияние Олигарха Коломойского на президента Зеленского и вообще на власть в Украине. Об этом пишет 112.ua.

Как сообщается в авторитетном издании, влияние Коломойского на Зеленского вызывает беспокойство еще со времен избирательной кампании, когда олигарх укрывался в Швейцарии и Израиле после выявления мошеннических практик в Приватбанке и дыры в 5,5 миллиарда долларов.

«Это Игорь Коломойский, владелец телеканала, который сделал знаменитым Зеленского. Эта скандальная личность укрылась в Швейцарии и Израиле в 2016 году, когда Центробанк Украины пытался навести порядок в финансовых институтах страны с помощью МВФ и национализировал принадлежавший олигарху Приватбанк, после выявления мошеннических практик и дыры в 5,5 миллиарда долларов», — говорится в статье.

Также Le Monde указывает на связь Коломойского с ближайшим окружением президента.

«Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан — никто иной, как бывший адвокат Коломойского. Сам олигарх тоже вернулся в Украину после победы своего протеже. Более того, 13 сентября он стал гостем на конференции своего бывшего врага и нынешнего друга Виктора Пинчука. Он долго общался с прессой, что дало новый толчок рассуждениям о его близости к президенту Зеленскому», — сказано в материале.

Как сообщалось ранее, в Украине также вызвал широкий резонанс законопроект № 1210, который назван дискриминационным. Предлагаемый законопроект увеличивает налоговую нагрузку на крупный и малый бизнес, удивительным образом избавив от обязанности платить повышенные налоги предприятия Коломойского по добыче марганцевой руды, в то время, как налоговое бремя на добычу железной руды увеличится в четыре раза, что может привести к массовой потере рабочих мест в родном городе президента Зеленского.

Кроме того, Le monde указывает, что прозвучавшие 17 сентября заявления молодого премьера Гончарука насчет возможного «компромисса» с Коломойским по поводу судьбы Приватбанка противоречат позиции МВФ, где это дело рассматривается как символический пример власти олигархов. «Дыра в 5,5 миллиарда долларов — это эквивалент оборонного бюджета, причем речь идет о деньгах налогоплательщиков!» — говорится в материале.

«Успех реформ этого правительства — ключ ко всему», — заявил в Киеве Тони Блэр. Если у него все получится, «это изменит динамику» внутри Украины и за ее пределами, «в том числе в урегулировании в Донбассе». Как бы не спешил Зеленский, пока олигархи, судя по всему, продолжают дергать за ниточки в Киеве, в Кремле могут спать спокойно", резюмирует автор.

Как отмечает 112.ua, оригинал статьи можно прочесть здесь, в переводе на русский тут.