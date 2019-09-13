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Порошенко рассказал, о чем его допрашивали в ГБР

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Порошенко рассказал, о чем его допрашивали в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что свидетельствовал в Государственном бюро расследовании касательно вопроса национализации Приватбанка и попадания в плен украинских моряков.

«Мы полностью правы. Закон точно на нашей стороне. Национализация (Приватбанка — ред.) была элементом защиты от грабительских действий, которые высасывали из страны огромную сумму денег, но почему-то ГБР и другие государственные органы этим заниматься не хотят», — заявил он в комментарии журналистам после допроса в ГБР, передает УП.

«Спрашивали об обстоятельствах проведения совещания в Администрации президента, когда обсуждали риски и угрозы, которые появились для страны в связи с принятием пресловутого решения Окружным судом о ренационализацию или отмены национализации „Приватбанка“. Кроме того, задавали вопрос по моряках, по делу Керченского пролива. И им не достаточно решения Международного трибунала, который четко признал правоту Украины в праве пользоваться украинским Керченским проливом и украинским Азовским морем и побережьем Мариуполя и Бердянска, где военно-морские силы несут береговую оборону. И именно вследствие рутинной ротации была проведена операция, когда против них была совершена агрессия со стороны вооруженных сил Российской Федерации», — заявил бывший глава государства.

«Государственное бюро расследования проводит расследование в части правомерности, а правильно ли право Украина защищать свое Азовское море, имеет право Украины защищать свой водное пространство ...», - возмутился он.

Порошенко добавил, что в ГБР передали его письменные показания по этим вопросам.

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Напомним, что Порошенко уже дважды ходил на допросы в ГБР по уголовному производству относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода «Кузница на Рыбацком» и уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

Также несколько раз Порошенко на допрос не явился.

Петр Порошенко, ГБР
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