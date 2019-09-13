Войти
Зеленский призвал страны Запада сохранить антироссийские санкции
позиция
Зеленский призвал страны Запада сохранить антироссийские санкции
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине
дружба народов
Трамп разблокировал средства на военную помощь Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Зеленский повторил, что пришел на пост президента на один срок

384
Зеленский повторил, что пришел на пост президента на один срок

Президент Украины Владимир Зеленский вновь повторил свою позицию, что пришел на пост главы государства на один пятилетний срок и хочет максимально использовать это время для реализации своих планов.

«Я говорил, что иду на один срок. У меня очень мало лет и я уже чувствую, что у меня очень мало времени. Поэтому каждый день моя задача, и я делаю хоть что-то, чтобы в конце дня сказать себе, что хотя бы один человек стал счастливее», — сказал он, выступая на Форуме YES в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский также подчеркнул, что статус президента его не изменил и не мог изменить, и он говорил о намерении на этом посту остаться человеком, и это, по его мнению, почувствовали голосовавшие за него украинцы.

«Я знаю, есть такое мнение, что голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Ради бога. Мы можем и так говорить. Но мы с вами понимаем логику слов, что если люди против кого-то, то они за другого», — отметил он.

Зеленский заявил, что если он что-то обещает, то всегда выполняет, и поэтому он мало обещает. «Я знаю, как это сложно: что-то говорить и потом обязательно сделать», — добавил он.

Президент указал, что у него есть ошибки и будут ошибки: «Я не идеальный человек, я такой как все. Но я готов признавать ошибки и меняться. Готов слышать людей и делать все ради успеха нашей страны. Я не «бронзовею».

«Я откровенно говорю, что родился в русскоговорящей семье. Я учу украинский язык, я его знаю, горжусь этим, горжусь тем, что знаю английский. Но это нормально — признавать, кто ты есть на самом деле. Не казаться, не играть. Я такой, какой я есть», — добавил он.

Говоря о теме счастья, поднятой на Форуме YES, Зеленский подчеркнул, что настоящее счастье не может быть единоличным.

Читайте также: Зеленский намекнул крупному бизнесу на «другие методы»

«И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив. Тебе просто неудобно за свое счастье, которое ты заработал честно своим трудом, но которое нарочито подчеркивает несчастье многих людей, которые живут вокруг тебя, в одной стране с тобой», — пояснил он.

Зеленский считает, что оказанное ему и его команде доверие — это огромная ответственность, потому что если у них не получится, то это будет «следующая всенародная депрессия».

Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 13 сентября 2019
Четверг, 12 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016