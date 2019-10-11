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Зеленский прокомментировал влияние на него Коломойского и Пинчука

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Зеленский прокомментировал влияние на него Коломойского и Пинчука

Президент Владимир Зеленский заявляет об отсутствии каких-либо известных ему фактов влияния на него со стороны олигархов Игоря Коломойского или Виктора Пинчука, однако допускает попытки такого влияния.

«Я не ощущаю совсем влияния на меня с этих двух сторон. Может, я еще не разбираюсь, каких-то вещей не вижу. Может, это влияние — это не просто разговоры и какие-то звонки, может, это какие-то шаги и какие-то люди, которые появляются рядом со мной, но я точно этого не ощущаю. Я уверен, что этого нет», — сказал он в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

«Я допускаю, что, может, какие-то шаги есть, которые я не вижу, но я точно увижу — это вопрос времени. Никто на меня не будут влиять», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что его отношения с этими людьми будут выстраиваться только на том, чтобы были «нормальные, равные правила», чтобы они жили по закону и вкладывали имеющиеся у них деньги в Украину.

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«Это все, что я могу точно гарантировать. Быть какой-то куклой и марионеткой? — Мне это совсем неинтересно: в чем смысл, в чем кайф? Зачем мне это делать?» — подытожил глава государства.

Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Владимир Зеленский
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