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Немецкий регулятор приказал «Газпрому» вдвое сократить поставки через OPAL

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Немецкий регулятор приказал «Газпрому» вдвое сократить поставки через OPAL

Российский «Газпром» должен немедленно наполовину сократить поставки газа через газопровод OPAL, который контролируется совместным предприятием «Газпрома» и немецкого Wintershall и является наземным продолжением «Северного потока».

Об этом заявил немецкий регулятор Bundesnetzagentur, сообщает Reuters.

«В случае необходимости Bundesnetzagentur будет делать надзорные шаги для обеспечения этого», — заявил представитель регулятора.

Суд Евросоюза во вторник отменил решение ЕС от 28 октября 2016 года, позволявшее «Газпрому» поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с сетями в Германии.

OPAL на 80% принадлежит WIGA — совместному предприятию Газпрома и Wintershall, а остальная часть принадлежит дочерней компании немецкого концерна Uniper.

Немецкий регулятор должен предоставить доступ к OPAL другим компаниям, кроме «Газпрома». Решение Еврокомиссии от 2016 позволяло «Газпрому» полностью загрузить «Северный поток» для поставок газа в Германию и Чехию.

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По оценкам, объемы транспортировки газа по «Северному потоку» теперь уменьшатся на 12 млрд 400 млн кубометров голубого топлива в год.

Газпром, OPAL
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Среда, 11 сентября 2019
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