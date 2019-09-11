Немецкий регулятор приказал «Газпрому» вдвое сократить поставки через OPAL

Российский «Газпром» должен немедленно наполовину сократить поставки газа через газопровод OPAL, который контролируется совместным предприятием «Газпрома» и немецкого Wintershall и является наземным продолжением «Северного потока».
Об этом заявил немецкий регулятор Bundesnetzagentur, сообщает Reuters.
«В случае необходимости Bundesnetzagentur будет делать надзорные шаги для обеспечения этого», — заявил представитель регулятора.
Суд Евросоюза во вторник отменил решение ЕС от 28 октября 2016 года, позволявшее «Газпрому» поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с сетями в Германии.
OPAL на 80% принадлежит WIGA — совместному предприятию Газпрома и Wintershall, а остальная часть принадлежит дочерней компании немецкого концерна Uniper.
Немецкий регулятор должен предоставить доступ к OPAL другим компаниям, кроме «Газпрома». Решение Еврокомиссии от 2016 позволяло «Газпрому» полностью загрузить «Северный поток» для поставок газа в Германию и Чехию.
По оценкам, объемы транспортировки газа по «Северному потоку» теперь уменьшатся на 12 млрд 400 млн кубометров голубого топлива в год.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016