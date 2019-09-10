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Российский «Газпром» проиграл суд Польше, что на руку Украине

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Российский «Газпром» проиграл суд Польше, что на руку Украине

Европейский суд вынес решение в пользу Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, который является сухопутным отводом Nord Stream. Об этом сообщило Минэнерго Польши.

«Суд отменил решение Еврокомиссии, предоставляющее российскому концерну право использовать газопровод на 100%», — говорится в сообщении ведомства.

С 2013 года «Газпром» могла пользоваться 50% мощностей Opal, в 2016-ом ему разрешили подключиться к 90% мощностей трубы. «Нафтогаз» уже предупреждал, что из-за этого Украина может недополучить до $425 млн ежегодной транзитной выручки.

Глава министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский отметил, что вынесенное судом решение «положит конец монополии „Газпрома“ в Европе» и не позволит российской компании полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. Из-за ограниченния на использование газопровода Opal «Газпрому» придется сократить загрузку «Северного потока», что, по словам министра, вероятность возникновения серьезного газового кризиса на Украине, который мог бы ударить и по другим странам региона, включая Польшу.

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«Это урок для тех, кто считает, что может работать на европейском энергетическом рынке без соблюдения его принципов», — добавил министр.

Мощность трубопровода Opal — 36 млрд куб. м в год, он соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

Польша, Газпром, OPAL
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