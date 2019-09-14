Войти
Зеленский ветировал принятый прошлой Радой Избирательный кодекс с открытыми списками
позиция
Зеленский ветировал принятый прошлой Радой Избирательный кодекс с открытыми списками
Гончарук обещает тотальное обновление власти и искоренение коррупции
реформы
Гончарук обещает тотальное обновление власти и искоренение коррупции

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

связь
RSS

В правительстве считают нецелесообразным внедрение 5G в Украине

139
В правительстве считают нецелесообразным внедрение 5G в Украине

Внедрение связи стандарта 5G в Украине уже сегодня нереалистично и нецелесообразно, первоначальной целью является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два и обеспечение в течение 3 лет интернетом социальной инфраструктуры и всех населенных пунктов страны, заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Чтобы прийти к вопросу 5G, надо много починить того, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает, какое у нас реальное проникновение интернета в регионы. И мы очень хотим это отремонтировать это в ближайшие несколько месяцев», — сказал он на 16-й конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в субботу, передает Интерфакс-Украина.

«Наша цель в ближайшие 3 года, чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету. И мы хотим на уровне закона закрепить минимальную скорость интернета», — подчеркнул Федоров.

Он добавил, что полноценное внедрение 3G и 4G также требует дополнительного времени и усилий, так как до сих пор в Украине много «белых» или «черных» пятен без этой связи.

«Сегодня есть договоренность с операторами: на форуме в Мариуполе (премьер анонсировал его на 29 октября — Ред.) мы представим план, как мы через год или два сделаем так, чтобы на каждом участке Украины у нас был классный 3G и 4G.

Вице-премьер добавил, что аналогичный подход применяется и в вопросе инноваций, в частности, необходимо ликвидировать ситуацию, когда доступ к отдельным реестрам находится у «неизвестных людей».

Читайте также: Разумков обещает «хороший» состав ЦИК и уверяет, что выборы на Донбассе тут ни при чем

«Если говорить реалистично, то давайте за эти три года мы покажем и компаниям, и миру, и украинцам, что мы движемся и решаем реальные проблемы: когда я буду ехать на поезде в Запорожье у меня будет нормальный 4G, потом мы с вами поговорим про 5G», — подытожил Федоров.

5G, Михаил Федоров
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 14 сентября 2019
Пятница, 13 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016