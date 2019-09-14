В правительстве считают нецелесообразным внедрение 5G в Украине

Внедрение связи стандарта 5G в Украине уже сегодня нереалистично и нецелесообразно, первоначальной целью является завершение внедрения 3G и 4G в ближайшие год-два и обеспечение в течение 3 лет интернетом социальной инфраструктуры и всех населенных пунктов страны, заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Чтобы прийти к вопросу 5G, надо много починить того, что у нас сломано. Ни один человек в стране не понимает, какое у нас реальное проникновение интернета в регионы. И мы очень хотим это отремонтировать это в ближайшие несколько месяцев», — сказал он на 16-й конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука в Киеве в субботу, передает Интерфакс-Украина.
«Наша цель в ближайшие 3 года, чтобы 100% социальной инфраструктуры и 100% населенных пунктов получили доступ к широкополосному интернету. И мы хотим на уровне закона закрепить минимальную скорость интернета», — подчеркнул Федоров.
Он добавил, что полноценное внедрение 3G и 4G также требует дополнительного времени и усилий, так как до сих пор в Украине много «белых» или «черных» пятен без этой связи.
«Сегодня есть договоренность с операторами: на форуме в Мариуполе (премьер анонсировал его на 29 октября — Ред.) мы представим план, как мы через год или два сделаем так, чтобы на каждом участке Украины у нас был классный 3G и 4G.
Вице-премьер добавил, что аналогичный подход применяется и в вопросе инноваций, в частности, необходимо ликвидировать ситуацию, когда доступ к отдельным реестрам находится у «неизвестных людей».
«Если говорить реалистично, то давайте за эти три года мы покажем и компаниям, и миру, и украинцам, что мы движемся и решаем реальные проблемы: когда я буду ехать на поезде в Запорожье у меня будет нормальный 4G, потом мы с вами поговорим про 5G», — подытожил Федоров.
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