Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом. По ее словам, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

«Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!» — сообщила она theБабелю.

По словам Гонтаревой, в момент пожара в доме никого не было. Никто не пострадал.

Она рассказала, что охранник дома видел, как бросили бутылку и сразу вызвал полицию и пожарных.

Напомним, что 26 августа Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, сейчас она находится в больнице. Полиция Лондона считает наезд на нее несчастным случаем.

В ночь на 5 сентября в центре Киева облили бензином и сожгли машину невестки экс-главы НБУ.