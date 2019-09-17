Под Киевом сожгли дом Гонтаревой

Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что под Киевом сожгли ее дом. По ее словам, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.
«Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!» — сообщила она theБабелю.
По словам Гонтаревой, в момент пожара в доме никого не было. Никто не пострадал.
Она рассказала, что охранник дома видел, как бросили бутылку и сразу вызвал полицию и пожарных.
Напомним, что 26 августа Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль, сейчас она находится в больнице. Полиция Лондона считает наезд на нее несчастным случаем.
В ночь на 5 сентября в центре Киева облили бензином и сожгли машину невестки экс-главы НБУ.
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