«Магистральные газопроводы Украины» передали в управление Минфину

Кабинет министров передал управление компанией «Магистральные газопроводы Украины» от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Министерству финансов.

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил министр энергетики Алексей Оржель, передает УНИАН.

«Чтобы не было каких-то элементов влияния с точки зрения, что у Минэкоэнергии есть другие элементы, которые не могут быть объединены. Чтобы не было злоупотреблений с точки зрения бизнеса, в частности, с добычей, продажей и другим», — сказал он.

По словам Оржеля, передача компании было одним из требований европейских партнеров.