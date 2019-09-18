Билл Гейтс раскритиковал вывод инвестиций из добычи углеводородов

Напрасно климатические активисты давят на инвесторов, требуя их избавиться от «грязного» ископаемого топлива, заявил Билл Гейтс в интервью Financial Times. По его словам, вместо того чтобы объявлять войну углеводородам, надо поощрять инвестиции в альтернативные источники энергии.

Недавняя статистика говорит о том, что из сектора добычи нефти, газа и угля уже ушло $11 трлн инвестиций. И какой это эффект дало для окружающей среды? Нулевой, отмечает основатель Microsoft.

«Вывод инвестиций к настоящему моменту сократил примерно ноль тонн вредных выбросов. Нельзя говорить, что вы прямо лишили финансовой подпитки производителей стали и бензина. Мне неизвестен механизм, как с помощью вывода инвестиций остановить ежегодный рост выбросов», — заявил миллиардер и филантроп.

По мнению Гейтса, лучшим вариантом было бы инвестировать в инновационные предприятия, такие как Beyond Meat и Impossible Foods — два бизнеса, которые поддерживает сам миллиардер. По его словам, сейчас он вкладывает средства только в компании и стартапы, которые планируют снизить выбросы парниковых газов на 0,5%.

«Когда я беру миллиарды долларов и создаю инновационные энергетические компании или финансирую только те компании, которые в случае успеха сокращают парниковые газы на 0,5%, тогда я реально вижу причинно-следственную связь», — отметил Гейтс.

Комментарии миллиардера и филантропа идут вразрез с «крестовым походом», объявленным экоактивистами углеводородному бизнесу. Его цель — якобы прекратить изменения климата. Активисты призывают фонды ограничить финансовые вливания в проекты, запретить строительство нефтепроводов, фрекинг, а также повысить налоги для нефтегазовых компаний. Достается и самому «грязному» виду топлива — углю.

Однако, по словам Гейтса, эти «климатические крестоносцы» в итоге все равно не получат той отдачи, которая могла бы быть при продвижении инвестиции в экологически чистую энергию.