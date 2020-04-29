Глава оператора ГТС предложил «Газпрому» хранить газ в Украине

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что «Газпром» может закачать в ее подземные хранилища дополнительные объемы газа, которые не востребованы в Европе. По его словам, это дешевле, чем арендовать хранилища в ЕС

Гендиректор оператора газотранспортной системы Украины (осуществляет транзит российского газа в Европу с 1 января 2020 года) Сергей Макогон предложил «Газпрому» арендовать часть мощностей украинских подземных газохранилищ (ПХГ) для закачки излишков газа. «Я думаю, в этом году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности украинских подземных газовых хранилищ. „Газпром“ тоже может хранить газ в украинских ПХГ», — сказал он в интервью РБК.

Согласно новому контракту, заключенному в конце 2019 года, российская компания должна поставить в Европу через территорию Украины 65 млрд куб. м газа в 2020 году, или 178 млн куб. м в сутки. Стороны договорились, что, если даже транзит будет меньше, «Газпром» все равно должен оплачивать эти минимальные мощности для прокачки газа (принцип «качай или плати»).

«Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту — из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется», — указывает Макогон. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использования всей оплаченной мощности для ввоза газа на Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение, добавил он.

По словам главы оператора ГТС Украины, зимой, когда спрос в ЕС вырастет, «Газпром» сможет поднять газ из ПХГ и отправить его в ЕС. Для этого компании нужно подписать стандартный договор хранения по тарифам регулятора — около $10 за цикл хранения 1 тыс. куб. м газа. Цикл хранения газа в ПХГ включает в себя стоимость трех процессов — закачки, хранения и отбора (извлечения из ПХГ), обычно газ закачивают в хранилища с апреля по октябрь, а отбирают зимой.

«Украинские ПХГ в 3–5 раз дешевле европейских, поэтому спрос и экономическая целесообразность есть», — подчеркнул Макогон, добавив, что Украина открыта к переговорам.

В 2019 году ведущие европейские газовые трейдеры арендовали в украинских ПХГ мощности на более 2,4 млрд куб. м. А в 2020 году Макогон ожидает увеличение их заявок до не менее 5–6 млрд куб. м газа.