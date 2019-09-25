Государство недополучит 11,5 млрд грн. налогов в случае принятия законопроекта №1210

Принятие законопроекта № 1210 в его нынешней редакции невыгодно государству. Об этом, как передает МинПром, заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в комментарии СМИ.
Документ предусматривает увеличение ренты за добычу железной руды в Украине в 4 раза, отметил он. «По нашим подсчетам, горняки заплатят дополнительно 8,5 млрд грн. (в год)», — сказал глава ФМУ.
Такой резкий рост рентных платежей приведет к сокращению объемов добычи руды, а, значит, уменьшению прибыли железорудных комбинатов, падению объемов железнодорожных перевозок и перевалки грузов в морских портах Украины, пояснил С.Беленький.
Кроме того, сворачивание добычи руды означает сокращение численности трудовых коллективов — государство при этом также теряет поступления от налога на доходы физлиц, единого соцвзноса и т.д.
«Поэтому, повышая рентную плату за добычу железной руды, государство суммарно теряет 11,5 млрд грн. других налоговых поступлений», — подчеркнул глава Федерации металлургов Украины.
По его мнению, принятие законопроекта № 1210 в его нынешней редакции недопустимо. «Это беспощадный удар по железорудной отрасли и по экономике Украины», — резюмировал С.Беленький.
Как известно, законопроект № 1210, внесенный депутатом от «Слуги народа» Данилом Гетманцевым, кроме прочего, предлагает изменить подход к формированию базы налогообложения при подсчете рентных платежей на добычу железной руды. По оценкам участников рынка это привело бы к росту рентных платежей в 4-5 раз.
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