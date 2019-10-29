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Принятие законопроекта №1210 может привести к социальному взрыву

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Принятие законопроекта №1210 может привести к социальному взрыву

Принятие Верховной Радой законопроекта № 1210, предусматривающего повышение ренты за добычу железной руды в 4-5 раз, может привести к резкому росту социальной напряженности в регионах присутствия горнодобывающих предприятий.

Такое мнение выразил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький в комментарии МинПрому.

«Мы как раз находимся на европейской стальной конференции, и здесь все ведущие аналитики прогнозирует снижение цен для железорудной отрасли. Если на этом фоне будет еще и непродуманная госполитика — как, например, принятие законопроекта № 1210, то все больше предприятий будут на грани остановки», — сказал он.

Это будет иметь серьезные социальные последствия — особенно для городов Кривой Рог и Горишни Плавни, подчеркнул глава ФМУ.

«Мы уже видим обеспокоенность профсоюзов, работников данным вопросом — потому что тысячи людей могут остаться без работы. А если добавить мультипликатор от эффекта в смежных отраслях, то эту цифру надо умножать на 3-4», — отметил он.

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Повышение ренты в соответствии с законопроектом № 1210 сделает нерентабельным железорудный экспорт, пояснил глава Федерации металлургов Украины.

«Горнякам придется сосредоточиться на внутреннем рынке, а он не поглощает те объемы производства, которые есть. Поэтому сокращения трудовых коллективов неизбежны, и это приведет к росту социальной напряженности», — резюмировал С.Беленький.

рента, Сергей Беленький, 1210
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