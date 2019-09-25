Импичмент Трампа: чем это грозит и при чем тут Украина

Председатель палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента страны. Почему демократы решились на такой шаг сейчас и что может произойти дальше?

Председатель палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Она дала указания шести комитетам палаты начать расследование действий главы государства.

«Действия, которые на сегодняшний день предприняты президентом, серьезно нарушили Конституцию, Палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте», — заявила Пелоси на пресс-конференции. Глава государства, сказала Пелоси, должен отвечать за свои действия.

Импичмент президента означает вынесение против него обвинений в совершении серьезных преступлений. За импичментом может следовать отрешение президента от власти. Причем полный перечень нарушений, преследуемых в порядке импичмента, в Конституции США не приводится. Конгрессмены определяют, достаточны ли преступления президента для вынесения ему импичмента.

Поводом стала публикация газеты The Washington Post, которая 19 сентября со ссылкой на двух отставных чиновников написала, что после телефонного разговора президента с неназванным иностранным лидером, в ходе которого Трамп дал «тревожное обещание», один из американских разведчиков написал формальную жалобу своему начальству на действия президента. Позже The Washington Post и другие издания сообщили, что речь шла о состоявшемся в июле телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы обещал возобновить выделение Украине военной помощи в размере $250 млн, только если Зеленский поможет ему получить компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Последний может стать основным соперником Трампа на выборах 2020 года.

Трампа сообщения об импичменте застали в Нью-Йорке, где он принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН. Он отреагировал на новости в Twitter. Действия демократов он назвал «харасментом президента» и пообещал в среду опубликовать полную расшифровку разговора с Зеленским. Президент Украины также находится в Нью-Йорке, у него должна состояться первая личная встреча с Трампом.

При чем здесь Украина?

Представители Демократический партии не раз говорили о возможности импичмента президента Трампа, однако до начала формальных процедур дело ни разу не доходило. Сама Пелоси ранее указывала, что импичмент — это очень серьезный и нежелательный процесс, который раскалывает общество. Именно украинский скандал, скорее всего, сыграл роль в решении демократов запустить процедуру импичмента. До появлении в публичном поле истории с разоблачителем Трампа демократы в конгрессе выступали против импичмента. Но сейчас руководство партии выступает за такое решение.

Об интересе Трампа и его окружения к работе Джозефа Байдена и его сына Хантера на украинском направлении сообщалось давно. Юрист Трампа Рудольф Джулиани говорил о необходимости расследовать деятельность Байдена-младшего. Пока Байден-старший занимал пост вице-президента США с 2009 по 2017 год и развивал связи США с Украиной, его сын Хантер с 2014 по 2019 год входил в совет директоров крупнейшей частной газодобывающей украинской компании Burisma Holdings. Во время работы Байден-старший мог требовать у занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, так как Генпрокуратура в то время вела несколько дел в отношении Burisma, полагают соратники Трампа.

Джулиани в июле встречался в Мадриде с помощником президента Зеленского Андреем Ермаком. По данным The New York Times, на встрече обсуждались два интересующих Трампа вопроса. Первый из них касался того, не пытался ли Киев помешать кампании Трампа во время американских выборов в 2016 году, а второй — возможного влияния Байдена-старшего в Украине.

Главы комитетов палаты представителей по международным делам Элиот Энгель, по разведке Адам Шифф и по надзору и реформам Илия Каммингс в связи с этими публикациями на прошлой неделе попросили Белый дом и Госдепартамент США предоставить документы, связанные с попытками Трампа и Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия, чтобы помочь переизбранию президента и, возможно, дискредитировать политического оппонента». В их письме утверждается, что «в течение почти двух лет президент и его личный адвокат Руди Джулиани, по-видимому, действовали вне законных правоохранительных и дипломатических каналов, чтобы заставить украинское правительство провести политически мотивированные расследования под видом антикоррупционной деятельности».

Насколько реален импичмент?

Процесс импичмента инициирует палата представителей. Сначала она должна принять резолюцию о запуске этой процедуры. Потом комитет палаты представителей должен изучить основания для вынесения импичмента. Как правило, такое расследование проводит комитет нижней палаты по юридическим делам.

После изучения обвинений в адрес президента в комитете палаты представителей решают, достаточны ли основания для вынесения ему импичмента. Если большинство членов комитета считает основания достаточными, то один или несколько пунктов обвинений против президента выносится на рассмотрение всей палаты представителей. Президент официально подвергается импичменту, если члены нижней палаты поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений.

В нынешнем созыве палаты представителей большинством обладают демократы. Из 435 кресел в палате они контролируют 235. Впрочем, пока нет гарантий, что Пелоси удастся убедить большинство конгрессменов проголосовать за импичмент Трампа, пишет The New York Times. По подсчетам издания, на сегодняшний день о намерениях вынести Трампу импичмент заявляли 179 конгрессменов, 73 были против или пока не определились, а еще 183 не делали заявлений на эту тему. Вердикт конгрессменов во многом будет зависеть от того, какие именно обвинения предъявят Трампу и какие доказательства против него будут собраны.

Но даже если палата представителей объявит Трампу импичмент, это не означает, что президент будет отстранен от должности. Вопрос об отстранении президента рассматривается в сенате, а там у Республиканской партии большинство в 53 сенатора. От Демпартии в нынешнем составе 45 сенаторов, еще трое — независимые. Для отстранения же главы государства необходимо, чтобы хотя бы один из пунктов обвинений против главы государства поддержали две трети сенаторов.

Если президента снимают с должности, сенаторы могут запретить ему занимать какой-либо государственный пост в будущем. Такое решение принимается большинством членов верхней палаты. В случае отставки лидера страны его должность переходит к вице-президенту. В настоящий момент этот пост занимает Майк Пенс.

В истории США не было прецедентов отстранения президента с должности в результате импичмента. Впрочем, в 1974 году президент-республиканец Ричард Никсон ушел в отставку, опасаясь, что он будет снят с должности по итогам разбирательств в конгрессе. Палата представителей выносила импичмент двум президентам — Эндрю Джексону в 1868-м и Биллу Клинтону в 1998-м. Однако сенат проголосовал за их оправдание и против их отстранения от должности.