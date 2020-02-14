Дубилет уверяет, что слова о переписи с помощью спутника неправильно поняли

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что в ходе встречи представителями ООН обсуждал их опыт подсчета населения в Афганистане и возможность проведения такой оценки на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
«В Интернете распространилась новость о том, что мы как бы планируем провести перепись населения на оккупированных территориях через спутник. Давайте я расскажу, как было на самом деле. Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве», — написал Дубилет на странице в Фейсбуке в пятницу.
Он пояснил, что во врем встречи обсуждались тема подсчета населения на оккупированных территориях.
«Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом. Решили, что надо изучить, насколько это возможно», — сказано в сообщении.
Министр подчеркнул, что в свою очередь в Интернете распространился только заголовок, без контекста выше.
«Часть начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт. Эх, иногда не хватает мне опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись неправильными заголовками», — подытожил Дубилет.
Как сообщалось, в январе 2020 года Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37 млн 289 тыс. чел. (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.
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