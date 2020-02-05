Дубилет уверяет, что данные проведенной им «электронной переписи» не фальсифицировали

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет называет информацию о фальсификации проведенной Оценки численности населения (т.н. «электронной переписи») «фейком» и отмечает, что высокая корреляция ее показателей с показателями Госстата объясняется тем, что они основывались на данных одних и тех же электронных реестров, и это всегда было открытой информацией.

«Главная „сенсация“ заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. „Эксперты“ разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение — 88.8%. Точнее, почти одинаковые — от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы», — написал Дубилет на своей странице в Facebook в среду, добавив, что «никакой сенсации здесь нет».

«Мы взяли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Затем мы экстраполировали эти данные через половозрастную структуру. Социологи называют такой график „елочкой“... Эту елку мы взяли сразу из двух источников: данные Госкомстата и данные государственных реестров. К счастью, эти две елки совпали практически полностью.... Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается — Госстат отражает это в своей елке», — пояснил он.

«Непонятно, зачем преподносить, как „сенсацию“ то, что было черным по белому написано нами же в описании методологии», — подчеркнул Дубилет.

При этом министр сослался на сообщение в своем телеграмм-канале по результатам Оценки, и напомнил, что оценка проводилась тремя методами и все три дали одинаковый результат. Также он дал ссылку на видеозапись своей пресс-конференции, где также ранее озвучивал эту информацию.

Дубилет подчеркнул, что информация о фальсификации проведенной Оценки численности населения поддерживалась платной рекламой в соцсетях и публикациями «на сомнительных сайтах», чему у него есть две версии. «Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняли люди, чьи схемы на сотни миллионов гривень мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы в ГБР. В течение недели опубликую эту информацию», — написал министр.

Как сообщалось, 23 января 2020 года Дубилет сообщил результаты проведенной т.н. электронной переписи населения Украины и заявил, что дискуссия о необходимости проведения традиционной переписи, которая потребует 3-4 млрд грн из госбюджета, продолжается. Последняя перепись населения проводилась в Украине в 2001 году.