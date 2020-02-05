Дубилет уверяет, что данные проведенной им «электронной переписи» не фальсифицировали

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет называет информацию о фальсификации проведенной Оценки численности населения (т.н. «электронной переписи») «фейком» и отмечает, что высокая корреляция ее показателей с показателями Госстата объясняется тем, что они основывались на данных одних и тех же электронных реестров, и это всегда было открытой информацией.
«Главная „сенсация“ заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. „Эксперты“ разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение — 88.8%. Точнее, почти одинаковые — от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы», — написал Дубилет на своей странице в Facebook в среду, добавив, что «никакой сенсации здесь нет».
«Мы взяли количество пенсионеров по данным пенсионного фонда. Затем мы экстраполировали эти данные через половозрастную структуру. Социологи называют такой график „елочкой“... Эту елку мы взяли сразу из двух источников: данные Госкомстата и данные государственных реестров. К счастью, эти две елки совпали практически полностью.... Потому что Госстат свою елку вел так же на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается — Госстат отражает это в своей елке», — пояснил он.
«Непонятно, зачем преподносить, как „сенсацию“ то, что было черным по белому написано нами же в описании методологии», — подчеркнул Дубилет.
При этом министр сослался на сообщение в своем телеграмм-канале по результатам Оценки, и напомнил, что оценка проводилась тремя методами и все три дали одинаковый результат. Также он дал ссылку на видеозапись своей пресс-конференции, где также ранее озвучивал эту информацию.
Дубилет подчеркнул, что информация о фальсификации проведенной Оценки численности населения поддерживалась платной рекламой в соцсетях и публикациями «на сомнительных сайтах», чему у него есть две версии. «Одна из версий заключается в том, что фейк разгоняли люди, чьи схемы на сотни миллионов гривень мы недавно разоблачили. Сейчас готовим материалы в ГБР. В течение недели опубликую эту информацию», — написал министр.
Как сообщалось, 23 января 2020 года Дубилет сообщил результаты проведенной т.н. электронной переписи населения Украины и заявил, что дискуссия о необходимости проведения традиционной переписи, которая потребует 3-4 млрд грн из госбюджета, продолжается. Последняя перепись населения проводилась в Украине в 2001 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016