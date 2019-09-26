Лукашенко считает, что Крым Украина уже не вернет

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, Украине. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — сказал белорусский лидер на прямой вопрос журналистки на встрече с украинскими СМИ.

По его словам, «нет такой силы, которая против желания России, может это сделать», так как сейчас россияне в этом вопросе поддерживают официальные власти.

При этом президент Беларуси допустил, что «когда изменится политика» это может произойти. «Может, новое поколение россиян будет у власти — может быть», — добавил он.

Напомним, в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что власть будет бороться за возвращение Крыма «не только словами». Позднее он также заявил, что американский лидер Дональд Трамп пообещал ему помочь в возвращении полуострова Украине.